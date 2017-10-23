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23.10.2017 10:41

7 лет колонии строгого режима за наркотики получил житель Мурманской области

18 октября 2017 года вступил в законную силу приговор судьи Октябрьского районного суда г. Мурманска в отношении жителя г. Апатиты Руслана Розенталя, 27 сентября признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 228 и ч. 3 статьи 30 п. «г» ч. 4 статьи 228.1 УК РФ, и приговоренного к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее, в марте 2016 года, в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управлений ФСБ России по Северному флоту и МВД России по Мурманской области Руслан Розенталь задержан в г. Мурманске у дома № 9 по переулку Терский, где он пытался сбыть наркотические средства, запрещенные к обороту на территории Российской Федерации. При проведении досмотра у него изъято более 2800 разовых доз «спайса».

Управление ФСБ России по Северному флоту
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