На территории Мурманской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход»

С целью профилактики аварийности и пресечения нарушения Правил дорожного движения со стороны пешеходов, а также водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, на территории Мурманской области с 23 по 29 октября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

В рамках данного мероприятия будут проведены рейды с привлечением представителей общественных организаций и объединений. Кроме того, будут организованы проверки состояния технических средств организации и регулирования дорожного движения в местах расположения регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области