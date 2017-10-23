Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
23.10.2017 12:45

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Колы, убившего свою жену

Прокуратурой Мурманской области принято участие в рассмотрении Мурманским областным судом апелляционной жалобы Н. Гарната, 1982 г.р., осужденного приговором Кольского районного суда от 30.08.2017 по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) к наказанию в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Судом первой инстанции Гарнат, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью другому человеку, признан виновным в том, что в ночное время с 16 на 17 февраля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства в г.Кола, на почве ссоры умышленно нанес два удара ножом своей супруге, в результате чего потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В момент произошедших событий в квартире также находился малолетний ребенок.
В жалобе на приговор осужденный просил Мурманский областной суд снизить ему срок наказания, ссылаясь на совершение преступления в шоковом состоянии, а также просил учесть, что ему необходимо ухаживать за малолетним ребенком.
Суд согласился с мнением государственного обвинения об отсутствии оснований для смягчения наказания, поскольку мужчина был вменяем в момент совершения преступления, а смягчающие и отягчающие обстоятельства в полной мере учтены судом первой инстанции.
Приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба- без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.51
Евро = 67.89
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.