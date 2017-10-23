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23.10.2017 10:45

Специалисты государственных и муниципальных библиотек Мурманской области примут участие в семинаре «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2018 год: основные направления, задачи и перспективы»

25 октября в 10.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, 3 этаж, конференц-зал) пройдет областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2018 год: основные направления, задачи и перспективы».

В семинаре примут участие руководители, заместители руководителей и специалисты, ответственные за планирование деятельности государственных и муниципальных библиотек Мурманской области.
На семинаре будут обозначены приоритетные направления деятельности общедоступных библиотек региона в 2018 году, рассмотрен план мероприятий «дорожная карта» по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы, а также обсуждено участие учреждений в автоматизированной информационной системе «Статистика» Минкультуры России. Особое внимание будет уделено планируемым мероприятиям к 80-летию Мурманской области.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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