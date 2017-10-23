В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 октября.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 14.00 Проспект Ленина, 96, 98, 100

ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19/15

ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13

ул. Челюскинцев, 13а



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска