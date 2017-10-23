В Мурманском областном художественном музее открылась выставка "Заполярье — 2017"

Артем Дашевский.

Это ежегодная экспозиция художников Кольского Севера. И своеобразный творческий отчет мастеров изобразительного искусства, итог работы за 12 месяцев. Представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство - всего около ста работ. Участие принимают как известные живописцы и графики, так и начинающие художники. Выставка "Заполярье-2017" проводится областным художественным музеем совместно с региональным отделение "Союза художников России" при поддержке профильного комитета областного правительства.