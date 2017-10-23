В Североморске торжественно запустили одну из двух главных водных артерий флотской столицы

Любовь Дубова.

Новый двухкилометровый участок магистральной трубы проложен от реки Ваенга в город. Он выполнен из инновационного материала. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом крепче стали, коррозия и деформация из-за перепадов температур исключены, заявляют производители. Такой водовод за Полярным кругом первый. Срок безремонтной работы до 150 лет. Прежний был заложен при строительстве города, больше 60 лет назад, и честно отслужил свой срок. Работа над обновлением участка велась, по меркам специалистов, очень быстро.