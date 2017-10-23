В детском саду посёлка Спутник идут последние приготовления к встрече малышей

Владимир Костров.

Завершена чистовая отделка помещений, расставлена мебель - в игровых и в спальных комнатах. Функционирует хозяйственное оборудование. Благоустроена детская площадка. Проект здания является типовым, что облегчило строительство: от "нулевого цикла" до сегодняшней степени готовности прошло полтора года. Особенности Крайнего Севера учтены - фасад утеплен, а коммуникации проложены достаточно глубоко. Новый детский сад рассчитан на 140 мест. Кадровый вопрос решен - сюда перейдёт персонал работающего в гарнизоне дошкольного учреждения, находящегося в ведении Минобороны.

Глава муниципального образования городское поселение Печенга Петр Мустиянович: "Военный городок. Молодые семьи. Прирост населения очень большой, потому что все где-то до 40 лет, т.е. молодёжь и старый садик, конечно, давно не справляется".