В длинных сарафанах - по свежему снегу. Саамский футбол — в Мурманске

Любовь Дубова.

В длинных сарафанах - по свежему снегу. В женский саамский футбол играют дети. Матч для ребят из центров помощи. Команды из Мурмашей, Кильдинстроя и Шонгуя. Игра для девчонок первая. Увесистый мяч быстро мокнет и с трудом поддается. Но главное - не победа, а эмоции. Саамский футбол - традиционная игра коренного народа Севера. Неотъемлемая часть любого праздника в Ловозере или Лопарском. И обычно баталии разворачиваются на болоте. Для этих детей - развлечение, и хорошая замена обычным урокам физкультуры на свежем воздухе. Эта товарищеская встреча - первый шаг к рождению чемпионатов.





