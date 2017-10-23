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23.10.2017 08:50

В мурманской "Кировке" состоялся конкурс "Мой папа - лучший!"

Любовь Дубова.

Самый спортивный, творческий, любимый - "Мой папа - лучший!". В областном Дворце культуры Кирова силами померились отцы со всего Заполярья. На участие в ежегодном областном конкурсе отважились 11 человек. Главы семей из Североморска, Мончегорска, Кольского района и Полярных Зорь. Подготовка потребовалось основательная. В состязании несколько этапов - визитная карточка "Папа может всё!", "Талант-шоу" и дефиле "Семья супергероя". В борьбу вступили и молодые отцы, и дедушки. Конкурс показал - папы Кольского Заполярья успешно справляются не только со своими родительскими обязанностями. Они - пример для всех, и в первую очередь для своих детей.
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