В североморском авиагородке торжественно открыли "Народный сквер"

Любовь Дубова.

Он появился на месте пустыря, который долгое время был стихийной парковкой. Благоустройство территории - инициатива жителей. Софинансирование от населения - одно из условий программы поддержки местных инициатив. Североморцы собрали больше 200 тысяч рублей. Деньги также выделил регион, муниципалитет и предприниматели. В сквере появился и свой арт-объект. Его уже назвали памятником "Инициативе". Камень, который не получилось убрать с территории, теперь украшают ладони тех, кто приложил руку к созданию "Народного сквера".

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков: "Этот ваш первый шаг городом будет поддержан. Уже есть проект на развитие этого парка дальше, на установление здесь детских игровых площадок. Я вам обещаю, что мы это дальше продолжим, и всем спасибо, все молодцы, очень здорово. И вы пример для всех остальных жителей города".





