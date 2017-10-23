Подведены первые итоги реорганизации акушерско-гинекологических учреждений Мурманска

Анастасия Русинова.

Год назад все женские консультации были переданы под начало городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Например, в филиале на Лобова раньше на прием к врачу попасть было трудно - нехватка специалистов и огромные очереди. Теперь свободная запись через Интернет на 2 недели вперед, в любой момент можно обратиться за помощью в регистратуру, улучшилась кадровая обстановка - в штате два новых специалистов. В ближайшее время откроют кабинеты доврачебной помощи. Доступнее станут специалисты узкой направленности.

Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "Та работа, которая проведена уже не только по укомплектованию, но и по приведению к тем комфортным условиям для женщин, для беременны женщин, мы ее оцениваем очень высоко".