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23.10.2017 08:30

Подведены первые итоги реорганизации акушерско-гинекологических учреждений Мурманска

Анастасия Русинова.

Год назад все женские консультации были переданы под начало городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Например, в филиале на Лобова раньше на прием к врачу попасть было трудно - нехватка специалистов и огромные очереди. Теперь свободная запись через Интернет на 2 недели вперед, в любой момент можно обратиться за помощью в регистратуру, улучшилась кадровая обстановка - в штате два новых специалистов. В ближайшее время откроют кабинеты доврачебной помощи. Доступнее станут специалисты узкой направленности.
Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "Та работа, которая проведена уже не только по укомплектованию, но и по приведению к тем комфортным условиям для женщин, для беременны женщин, мы ее оцениваем очень высоко".
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