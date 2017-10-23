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23.10.2017 10:00

Трофи-Спринт "Осенний замес". Гонки по бездорожью состоялись в Мурманской области

Елена Ястребова.

В минувшие выходные заброшенный карьер в районе Ура-Губы на время превратился в трассу для автогонок. Увлекательное и интересное зрелище – гонки по бездорожью собрало под свои знамена более 30 участников - от любителей до профессионалов. Заезды - в 6 классах "Стандарт", "Нива", "Подготовленные", "Квадроцикл", "Эндуро". В отдельной программе свои силы в управлении квадроциклом попробовали дети. Преодолеть трассу с препятствиями мог каждый желающий, владеющий транспортным средством повышенной проходимости. "Осенний замес" собрал не только любителей "экстремальной езды", но и сторонников активного отдыха.
Координатор Мурманского регионального отделения ЛДПР Сергей Жолобовский:"Мы всегда поддерживаем спорт в любых начинаниях и любые начинания, в том числе. Как бы они не выражались, и на чем бы они не выражались – в машине, спорте, везде. Сюда приехали просто поддержать, чтобы люди знали, что нам тоже интересно".
В борьбу за звание "самого быстрого" на равных с иномарками высокой проходимости, вступили отечественные "Нивы" и "УАЗы".
Участник соревнований Вадим: "В подобных соревнованиях участвую 10 лет. В своей машине заменил все – двигатель, мосты и т.д. Родного почти ничего не осталось, только кузов. Здесь супер, приехал вместе с семьей".
Мокрый снег и слякоть только добавили экстрима и подстегнули азарт участников. "Осенний замес" с элементами уже начавшейся в Заполярье зимы - для автомобилей непростое испытание. На сложнейших участках – болота, уклоны под 40 градусов.
Организатор соревнований Андрей Смирнов: "Соревнования проводятся 2 раза в год. Трасса по сложности специально была сделана для того, чтобы автомобили всех классов проходили по своей сложности. До этого был "Весенний прорыв". Мы проводим такие мероприятия постоянно".

После окончания соревнований состоялось торжественное награждение победителей гонки.
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