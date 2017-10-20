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20.10.2017 18:55

Минпромторг обозначил правила обустройства торговых точек. Каким теперь должен быть магазин, чтобы соответствовать требованиям доступной городской среды?

Андрей Зайцев.

Рекомендации по обустройству торговых точек по всей стране, которые обозначил Минпромторг, касаются людей с ограниченными возможностями. Тема доступной городской среды - в числе одной из самых сложных. Мурманские активисты "Единой России" начали определять фронт работ.
Общественное мероприятие контроля в торговом центре Мурманска. Цель не в том, чтобы выявить и наказать, а понять масштаб предстоящих работ, насколько новые правила применимы - в какие сроки, в каком качестве.
Начальник управления министерства экономического развития Мурманской области Наталья Иванова: "Мы начинаем с этого года мониторинг таких объектов и будем встречаться с предпринимательским сообществом, разъясняя с ними, договариваясь, какой период нужен для проведения таких адаптационных материалов".
К примеру, на улице перед входом в магазин или на парковке должны присутствовать не только пандус. Тактильная плитка для слабовидящих и слепых, контрастная полоса, электронное табло с бегущей строкой, звуковой маяк, кнопка вызова. В этом плане обнадёживает реакция самих владельцев торговых объектов.
Директор торгового комплекса Алексей Астахов: "Мне кажется, тут вопрос не в том, насколько это сложно или несложно, вопрос - насколько это необходимо. И мы, безусловно, будем решать эту проблему".
Председатель регионального общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Единая страна - доступная среда" Святослав Ширвель: "Мы пришли к соглашению с руководством торговой точки, что эти вопросы надо прорабатывать и в будущем они обещали нам часть из них, а, возможно, и полностью, решить".
Международная Конвенция по правам инвалидов, ратифицированная Россией, дала старт многим направлениям. В Мурманской области в реестр предприятий, которые должны соответствовать требованиям, вошли 430 организаций. Список планируют увеличить в 2 раза. К работе придётся подключиться всем заинтересованным сторонам.
Городская среда - большой и сложный комплекс самых различных сфер и структур. И чтобы сделать эту самую среду доступной, необходимо подходить к любой проблеме сообща.
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