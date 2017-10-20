Сигнал к лучшему. Цифровое телевидение уверенно шагает по Мурманской области. Кому уже доступен второй мультиплекс?

Елена Сивонен.

Сигнал к лучшему. Мы продолжаем серию репортажей о переходе абонентов Мурманской области на "цифру". Это телевидение уже даже не будущего, а настоящего. Сегодня каналы первого мультиплекса с региональными "врезками" могут смотреть 98% жителей региона. Второй мультиплекс запустили в Кировске, Апатитах и Мурманске.

Обращений мурманчан в ОРТПЦ - 20-30 в неделю. Консультанты подробно - о процессе подключения. Но выбор - антенна или приставка - за абонентами. Определяющий фактор - возраст телевизора. Выпуском до 2014 года стандарт не поддерживает. А вот новый вещает в "цифре" и без дополнительных устройств.

Блиц: "Мир не стоит на месте, и скоро прогресс придет в каждый дом. Цифровое эфирное телевидение - это сигнал к лучшему".

Первый мультиплекс охватывает теперь уже весь Мурманск. Теневых зон, как раньше, на Достоевского и в Росте, нет. За счет новых антенно-мачтовых сооружений в районе Колы и недалеко от Лавны.

Начальник производственно-технического отдела филиала РТРС "Мурманский ОРТПЦ" Вячеслав Лобанов: "Также у нас закрыт вещанием первого мультиплекса новый район Мурманска - Росляково, где построено отдельное антенно-мачтовое сооружение. Жители данного района могут смотреть первый мультиплекс".

Блиц: "После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено, телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут, но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к "телеку" дециметровую антенну и цифровую приставку, и даже старый телевизор поймает все цифровые телеканалы".

На сайте РТРС - всё для приема. Фото- и видеоинструкции. Как выбрать и где купить оборудование. Комплекты реализует и Почта России по предварительной заявке начальнику отделения связи. Доставка в течение 10 дней. Около 100 наборов уже отправили в Варзугу, Африканду, Островной, Туманный.

Специалист по корпоративным коммуникациям мурманского филиала Почты России Олеся Голушкова: "Комплекты оборудования для цифрового телевидения популярны именно в отдаленных небольших населенных пунктах области, где уровень приема сигнала низкий, и установка такого оборудования позволяет смотреть любимые телепрограммы, в том числе, и местные, в хорошем качестве".

Телевидение это прежде всего "картинка". А новый формат - её качество. Изображение идеально чёткое. Никакого"снега" на экране, полос, ряби. С "цифрой" все помехи в прошлом. Что важно - без абонентской платы.

Директор ГТРК "Мурман" Александр Волков:"В этой связи мы просто обязаны сегодня производить наши информационные и тематические программы на еще более высоком уровне, как на телевидении, так и на радио".

Новости Мурманской области в крупных городах и в отдаленных сёлах, там, где "Вести. Мурман" раньше не транслировали. Сигнал теперь - один для всех.

"Россия 1", "Россия 24". Блок тематических программ. К юбилею ГТРК "Мурман" мы показываем и уникальные архивные кадры. Фильмы, очерки, кинозарисовки из фондов студии. Лучшие работы наших старших коллег - тоже в цифре.







