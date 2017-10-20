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20.10.2017 18:57

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Квант как единица открытий и "Кванториум" как питомник для нестандартных подходов и новых идей. В "Лапландии" открылся самый северный российский детский технопарк.
От флористики и резьбы по дереву до массажа и кулинарии. Олимпиада возможностей. Региональный отборочный этап национального чемпионата профессионального мастерства среди школьников и студентов с инвалидностью "Абилимпикс-2017".
Повелители айсбергов. На ледяную глыбу с канатом и сетью наперевес. В Мурманске встретили участников арктической научной экспедиции "Кара-лето - 2017", вернувшихся из высоких широт.
Эти и другие темы в программе "События недели". Смотрите передачу в воскресенье в 8:45 на канале "Россия 1" и в понедельник в 7:30 на "России 24".
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