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20.10.2017 17:15

Григорий Стратий провел заседание проектной группы по развитию конкуренции

Сегодня заместитель губернатора Григорий Стратий провел очередное заседание проектной группы по реализации стандарта развития конкуренции в Мурманской области при региональном Совете по улучшению инвестиционного климата.

«В сфере развития конкуренции в нашем регионе уже сделан большой шаг вперед, но останавливаться на достигнутом мы не планируем. Именно согласованные действия на всех уровнях власти позволят эффективно развивать конкуренцию на рынках Мурманской области», - отметил Григорий Стратий.

В рамках заседания было анонсировано формирование в регионе рейтинга муниципалитетов по уровню содействия развитию конкуренции и созданию благоприятного инвестиционного климата, официальное подведение итогов которого запланировано до конца текущего года. Кроме того, участники заседания обсудили разработку региональной нормативной базы, регулирующей процедуру проведения ценового и технологического аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, а также проектов с государственным участием, вопросы проведения мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов с долей участия региона или муниципальных образований более 50%.

Для справки:

Развитие конкуренции в регионах страны осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства РФ. В Мурманской области координатором работы по внедрению стандарта развития конкуренции является региональное Министерство развития промышленности и предпринимательства. По результатам реализации стандарта развития конкуренции в 2016 году Мурманская область заняла 27 место по России и 2 место среди регионов Северо-Западного федерального округа. О ходе внедрения и промежуточных результатах реализации стандарта развития конкуренции в Мурманской области можно узнать на Инвестиционном портале Мурманской области.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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