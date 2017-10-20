Повелители айсбергов или как человек может управлять ледовой обстановкой? В Мурманске встретили участников экспедиции "Кара-лето - 2017"

Елена Ямаш.

Повелители айсбергов. В Мурманске встретили участников арктической научной экспедиции "Кара-лето - 2017". Специалисты ставили уникальные эксперименты по управлению ледовой обстановкой. Звучит почти фантастически - ученые меняют траекторию дрейфа айсбергов.

До последних минут этого путешествия Арктика не перестает показывать свой суровый характер. В пункте назначения Мурманск весь день - заряды мокрого снега. Из-за этого до "большой земли" исследователи добрались не утром, а уже затемно.

Высокие технологии в высоких широтах. Уникальную технологию по изменению траектории дрейфа айсбергов апробировали во время экспедиции "Кара-лето - 2016". В этом году в Карском море ученые продолжили совершенствовать элементы управления ледовой обстановкой. Нефтяная компания "Роснефть", крупнейший недропользователь на шельфе, организовала уже 18 научную экспедицию в Арктику.

Представитель компании "Роснефть" в экспедиции "Кара-лето - 2017" Константин Корнишин: "Это позволяет многократно снижать риски при работе в Арктике и, понятно, что если мы можем удалять айсберги от платформ поисково-разведочного бурения, то, соответственно, можно значительно удлинять сезон, а также снижать риски".

Айсберги буксируют с помощью каната и специальной сети. Обнаружить их при различных погодных условиях помогают беспилотники. Специалистам удалось переместить айсберг массой 1,1 миллиона тонн. Такой "вес взят" впервые в российской Арктике. Другое достижение - за сутки ледоколу удалось отвести ледяную глыбу на расстояние в 50 миль. Впервые айсберги буксировали в условиях раннего ледообразования. Экспедиционные работы выполнялись в акваториях Баренцева и Карского морей.

Начальник экспедиции "Кара-лето - 2017", представитель Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Нестеров : "С нашими инструментами, отечественные материалы. Показала практика, что это посильно и имеются уже определенные представления, как надо работать".

"Полевой материал" будет тщательно обрабатываться и анализироваться. Но уже сейчас ясно - пошаговый механизм действий по управлению айсбергами для экипажей судов и береговых центров создан. "Роснефть" прежде, чем приступить к освоению кладовых шельфа Арктики, начала изучение гидрометеорологических, ледовых и инженерно-геологических условий, и ведет эту работу с 2012 года. Компания воссоздала систему метеонаблюдений в Арктике и сегодня накоплен уникальный банк данных этой "кухни погоды".

Старший научный сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Игорь Бузин: "Уникальные данные. Их не нужно прятать, держать под подушкой. Нужно показывать, что мы тоже это умеем, что мы тоже это знаем".

Ресурсы нефти и газа на шельфе арктических морей – это энергобезопасность нашей страны уже в ближайшем будущем. По мере истощения традиционных месторождений нефти и газа на суше добыча углеводородов будет компенсирована шельфовыми месторождениями. И получаемые в ходе научных экспедиций данные - залог безопасного и успешного освоения этих кладовых.







