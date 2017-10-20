В областном центре завершился региональный отборочный этап национального чемпионата профмастерства среди инвалидов "Абилимпикс-2017"

Яков Осетров.

Сегодня в Мурманске завершился региональный отборочный этап национального чемпионата профмастерства среди инвалидов "Абилимпикс-2017". В каждой из 14 направлений - от флористики до массажа - определили победителей, отметив, что лучшие в декабре смогут принять участие во всероссийских соревнованиях. Церемонию награждения предвосхитили интересные события. Общественные организации инвалидов представили выставку творчества. Преподаватели производственного обучения с учениками провели мастер-классы. Показали, как делать оригинальные декорации для интерьеров, вырезать вкусные фигурки из фруктов, украшать выпечку, и многое другое.

Студентка Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Любовь Пашкова: "Этого требует наша профессия. Люди смотрят, им нравятся, они хотят это съесть. Это как эстетика - мы преподносим блюдо, чтобы оно смотрелось более съедобным, чтобы человеку хотелось его съесть. Поэтому мы стараемся, и пока получается".

Большинство участников чемпионата - студенты и школьники, поэтому одна из главных задач "Абилимпикса" - продемонстрировать навыки молодых людей потенциальным работодателям, чтобы появился шанс найти своё место в жизни. Для этого сегодня организовали ресурсную площадку Службы занятости, провели ярмарку вакансий. Итог скромный, но положительная динамика есть. Работодателей привлекают, выделяя из областного бюджета на создание каждого места для инвалидов по 60 тысяч рублей.

Сотрудник благотворительного фонда "Благодать" Никита Панькин: "Мы сами от этого удовольствие получаем, что люди на равных возможностях могут работать с вполне себе нормальными людьми, и всё нас устраивает".

Инспектор Центра занятости населения г. Мурманска Олег Смоленский: "Сейчас мы как раз ищем людей, которые могли бы заполнить 30 специальных вакансий. Поэтому всех людей с инвалидностью приглашаем в Центр занятости. Приходите. Вы можете познакомиться с предложениями, которые есть на рынке труда".









