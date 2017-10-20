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20.10.2017 16:20

Мурманские уличные стадионы готовят к зиме

Наталия Бурдина. 

10 из них закреплены за спортивным центром "Авангард". Сейчас ремонтируют корт на Маклакова. Меняют ограждение. Покрытие обновленных стадионов - современное. Минусовой температуры не боится. Вывозить снег с площадок будет подрядчик. На соответствующие работы "Авангард" уже заключил договор. Поддерживать лед на хоккейных кортах спортивный Центр будет своими силами.
Директор городского спортивного центра "Авангард"  Сергей Негода: "Хоккейный корт находится на "Авангарде". Это Лобова-51. Начнет заливаться в ближайшее время, как только будет попрохладнее и будет возможность залить льдом. Я думаю, что возможно еще залитие льдом новой площадки - там будет хоккейный корт в Росляково".
К новому сезону готовят и КП-2 "Снежинку". Саму лыжную трассу проложат сразу, как наметет больше снега. Пока займутся усилением фундаментов опор освещения. Посещение "Снежинки", как и спортплощадок "Авангарда", пришкольных и дворовых стадионов - бесплатное. Уже модернизированы больше ста комплексов. Пять построены только в этом году возле образовательных учреждений.



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