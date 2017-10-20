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20.10.2017 16:30

Сегодня мурманские полицейские подвели итоги работы с начала года

Любовь Дубова.

Оценку получили все подразделения. На контроле и борьба с организованной преступностью, и обстановка  на дорогах. Выводы сделаны. Тенденция - к улучшению криминальной обстановки в областном центре. Преступлений зарегистрировано меньше почти на 15 процентов. Выросла раскрываемость. На территории города за 9 месяцев произошло 220 ДТП. Усилена работа с несовершеннолетними. Особое внимание - к охране общественного порядка.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Хочется отметить профессионализм сотрудников внутренних дел, которые работают в городе Мурманске. Грамотно организовывают мероприятия по охране  общественного порядка и мероприятия, которые проводятся публично у нас в городе. Я думаю, что такая совместная работа городских властей и сотрудников внутренних дел, она, в конечном итоге, приведет к тому, что у нас ситуация будет гораздо лучше".
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