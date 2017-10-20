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20.10.2017 15:55

Министерство социального развития Мурманской области направило центрам социальной поддержки более 108 млн рублей

Министерство социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направило средства в сумме более 108 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены в том числе на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, на региональную социальную доплату к пенсии, ежемесячную денежную выплату пенсионерам по старости.

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн, размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».

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