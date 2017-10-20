Мойвенной путине-2018 - зеленый свет. Итоги смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству

Андрей Зайцев.

В Казани завершилась 47 сессия смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, где традиционной и самой важной задачей является распределение общедопустимого улова на следующий год. Из всей информации, которая зафиксирована в итоговом протоколе, главное, по словам флотоводцев - возобновление в сезоне-2018 промысла мойвы. Российской стороне достанется 80 тысяч тонн. Общая радость и общие задачи перед предстоящей мойвенной путиной.

Заместитель председателя правления НО "Союз рыбопромышленников Севера" Ирина Мокерова: "Наше правление готовится предложить создать штаб мойвенной путины. Мы будем просить инициировать администрацию провести рыбхозсовет. Но, тем не менее, это народная рыба, к счастью, появление которой снова я разделяю всесторонне. Это порадует и нас, и мурманчан, и всю страну".

На российско-норвежской встрече был риск по снижению промысла трески порядка 20%. Сокращение будет, но на 15. Несколько уменьшен и объём по пикше. Зато больше разрешено ловить палтус и сайду. По остальным квотам практически без изменений. Так и остался нерешённым организационный вопрос по регулированию промысла между Россией и Норвегией. Единый регламент проверки судов в море уже не первый год не находит общего курса.

Генеральный директор НО "Союз рыбопромышленников Севера" Николай Демьяненко: "Какая ответственность за нарушения, при каких нарушениях суда арестовываются. Поскольку идёт некоторая несостыковка законодательства Российской Федерации и Норвегии, это решение у нас не принято. И стороны решили пока прекратить этот вопрос".







