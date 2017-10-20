В Апатитах сотрудники полиции по горячим следам задержали похитителя велосипедов

В полицию Апатитов поступило сообщение от жильцов дома по улице Бредова о том, что неизвестный открыто похитил велосипед и пытается забрать второй. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, однако злоумышленник уже успел скрыться с похищенным имуществом.

Полицейские установили, что злоумышленник выбил дверь бытовки в подъезде дома и незаконно проник в помещение. Разбив окно в подъезде, он спустил в него один велосипед стоимостью 3,5 тысячи рублей. В момент попытки похищения второго велосипеда его действия заметил один из жильцов подъезда. Мужчина пытался помещать грабителю, однако тот выскочил в разбитое окно и скрылся, бросив второй велосипед.

Полицейские опросили свидетеля, сняли отпечатки пальцев и иные следы, оставленные неизвестным.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий спустя непродолжительное время сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Апатитский» установили личность подозреваемого в грабеже – им оказался безработный житель Апатитов 1985 года рождения, ранее судимый за кражу и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, похищенный велосипед полицейские у него изъяли во время обыска.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что планировал похитить велосипеды с целью дальнейшей продажи.

По факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 20.1 КоАП РФ.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Апатитский»)