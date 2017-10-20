В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится онлайн-лекция «Искусство и революция»

24 октября в 12.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, 2 этаж) состоится онлайн-лекция «Искусство и революция» кандидата искусствоведения, члена Союза художников, критика Светланы Сергеевны Ершовой.

Лекция будет посвящена русскому изобразительному искусству первой трети XX века. Социально-политическим переменам 1917 года предшествовала революция в искусстве, осуществлённая художниками русского авангарда. Последствия этих событий нашли отражение в культурной политике советского государства в 1920-е гг. и долгим эхом звучали в отечественном искусстве на протяжении всего XX века.

Во время трансляции можно будет задать вопросы лектору в прямом эфире через чат.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области