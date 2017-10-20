Изготовление лекарств по рецептам. Как реализуется эта услуга в Мурманске?

Наталия Бурдина.



Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации Андрей Сысоев посетил 78-й филиал муниципальной аптечной сети. Здесь работает производство препаратов по рецептам врачей. Заказы - для пациентов стационаров, а также социально уязвимых категорий населения, в том числе пенсионеров, инвалидов и детей. Специалисты изготавливают более 500 наименований лекарств. В день — порядка 150 обращений. Из них треть — заказы препаратов для малышей. Дозировку и качество компонентов на производстве строго контролируют.

Руководитель сети муниципальных аптек, депутат Совета депутатов г. Мурманска Олег Ноздрачев: "Исходя из индивидуальных особенностей заболевания, организма, при отсутствии наполнителей, консервантов, стабилизаторов, что очень важно для лекарственных форм для детей, делают такие лекарства. Это очень сложно, трудоемкий затратный процесс, но мы сохранили это производство и эта услуга пользуется не только мурманчане, но и жители близлежащих городов".

Муниципальная аптечная сеть — единственная в Мурманске занимается изготовлением лекарств. Производство открыто на базе двух филиалов. К слову, предприятие активно поддерживает социальные программы. Одним из первых подключилось к проекту "Городская карта поддержки". За год участники акции сэкономили на покупке лекарств миллион рублей. Традицией стала и "заморозка" цен на сезонные препараты.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Я напомню мурманчанам, что в очень тяжелый период, когда валютная составляющая в цене лекарств стала оказывать очень серьезное влияние на розницу, тогда руководство "Фармации" приняло решение заморозить цены, независимо от скачков доллара и евро, конечно, это для мурманчан - это очень серьезная помощь".