Сегодня в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

Владимир Волков.

Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По мнению экспертов, правила сделают работу дорожной полиции более прозрачной. К примеру, теперь полицейские не будут отбирать права сразу на месте нарушения. Водители должны будут самостоятельно сдать их в трехдневный срок. Установлена обязанность инспекторов ГИБДД отвезти водителя из лаборатории обратно к машине, если медосвидетельствование показало, что он трезв, регламент не запрещает съемку сотрудников полиции. Помимо этого, инспекторы не смогут устраивать "засады". В документе указано - патрульная машина должна быть хорошо видна участникам дорожного движения. Вежливость, терпимость, четкость в выполнении всех инструкций — основа нового регламента. Кроме того, правилах закреплен порядок оформления Европротокола.





