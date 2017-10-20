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20.10.2017 13:45

Сегодня в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

Владимир Волков.

Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По мнению экспертов, правила сделают работу дорожной полиции более прозрачной. К примеру, теперь полицейские не будут отбирать права сразу на месте нарушения. Водители должны будут самостоятельно сдать их в трехдневный срок. Установлена обязанность инспекторов ГИБДД отвезти водителя из лаборатории обратно к машине, если медосвидетельствование показало, что он трезв, регламент не запрещает съемку сотрудников полиции. Помимо этого, инспекторы не смогут устраивать "засады". В документе указано - патрульная машина должна быть хорошо видна участникам дорожного движения. Вежливость, терпимость, четкость в выполнении всех инструкций — основа нового регламента. Кроме того, правилах закреплен порядок оформления Европротокола.
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