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20.10.2017 15:40

В Мончегорске пройдет областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая»

22 октября в Мончегорском городском Центре культуры (пр. Металлургов, 30) пройдет областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая». Организатором мероприятия выступает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Ансамбли, трио, дуэты и солисты эстрадного жанра культурно-досуговых учреждений, учреждений образования и дополнительного образования Мурманской области представят номера в номинациях «Женский вокал» и «Мужской вокал». В 13.00начнутся конкурсные прослушивания вокалистов, а в 17.30состоятся гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей областного конкурса. 

Мероприятие направлено на расширение и обогащение репертуара коллективов и исполнителей эстрадного пения Мурманской области высокохудожественными образцами эстрадной песни российских авторов, а также на поддержку и развитие молодежного творчества в области вокального искусства.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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