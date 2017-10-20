В Мончегорске пройдет областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая»

22 октября в Мончегорском городском Центре культуры (пр. Металлургов, 30) пройдет областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая». Организатором мероприятия выступает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Ансамбли, трио, дуэты и солисты эстрадного жанра культурно-досуговых учреждений, учреждений образования и дополнительного образования Мурманской области представят номера в номинациях «Женский вокал» и «Мужской вокал». В 13.00начнутся конкурсные прослушивания вокалистов, а в 17.30состоятся гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей областного конкурса.

Мероприятие направлено на расширение и обогащение репертуара коллективов и исполнителей эстрадного пения Мурманской области высокохудожественными образцами эстрадной песни российских авторов, а также на поддержку и развитие молодежного творчества в области вокального искусства.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /