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20.10.2017 15:20

Вечер памяти поэта Николая Колычева «Милая заплаканная осень…» состоится в Мурманской областной научной библиотеке

22 октября в 15.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, III этаж, конференц-зал) состоится музыкальный вечер памяти поэта Николая Колычева «Милая заплаканная осень…».

Николай Владимирович  Колычев – член Союза писателей России, автор 18 книг, лауреат Большой литературной премии России, премии «Ладога» им. А. Прокофьева, премии «Неизбывный вертоград» им. Н. Тряпкина, премии читательских симпатий «Открытая книга», призёр  Международного поэтического конкурса Международного общества пушкинистов, дважды дипломант Московского международного конкурса поэзии «Золотое перо». Его поэзия наполнена активной гражданской позицией, в ней – напор, накал, нежная тихая любовь к родному краю, к любимой Кандалакше. 

На вечере прозвучат песни композиторов Александра Базанова и Виктории Ермоловой, будут петь Светлана Танцерева и Ирина Колычева. Стихи поэта исполнят участники театра-студии «Сказка» мурманской школы № 56.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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