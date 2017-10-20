В Мурманске полицейскими установлена подозреваемая в скупке краденого имущества

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску установлена неработающая 40-летняя жительница областного центра, которая приобрела мобильный телефон, добытый преступным путем.

Подозреваемая полицейскими была установлена и доставлена в отдел полиции. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Сотрудники полиции установили, что женщина достоверно знала, что ее знакомый украл данный телефон у жителя Мурманска, однако все равно приобрела его.

Мобильный телефон изъят и после завершения следственных действий будет возвращен законному владельцу.

В отношении мурманчанки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УМВД России по городу Мурманску