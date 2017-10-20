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20.10.2017 13:30

В Мурманске встретили участников арктической научной экспедиции "Кара-лето 2017"

Елена Ямаш.

Повелители айсбергов. В Мурманске встретили участников арктической научной экспедиции "Кара-лето 2017". Их задача - изучение высоких широт, в том числе управление ледовой обстановкой. Уникальную технологию по изменению траектории дрейфа айсбергов апробировали во время экспедиции "Кара-лето-2016". В этом году ученые продолжили изыскания в Карском море. Айсберги буксируют с помощью каната и специальной сети. Обнаружить их при различных погодных условиях помогают беспилотники.
Представитель компании "Роснефть" в экспедиции "Кара-лето-2017" Константин Корнишин: "Это позволяет многократно снижать риски при работе в Арктике и понятно, что если мы можем удалять айсберги от платформ поисково-разведочного бурения, то, соответственно, можно значительно удлинять сезон а также снижать риски".
В этом году установлены своеобразные рекорды - масса айсберга, взятого на буксир превысила миллион тонн. За сутки судну ледового класса "Новороссийск" удалось отвести ледяную глыбу на расстояние в 50 миль. В России впервые проведены такие комплексные масштабные эксперименты. За два года - их было 36. "Полевой материал" будет обрабатываться. Впереди - научные статьи и выступления. Но уже сейчас ясно - пошаговый механизм действий по управлению айсбергами для экипажей судов и береговых центров создан.
Начальник экспедиции "Кара-лето-2017", представитель Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Нестеров: "С нашими инструментами, отечественные материалы. Показала практика, что это посильно и имеются уже определенные представления, как надо работать".
Старший научный сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Игорь Бузин: "Широко известную в мире технологию применить на российской почве, к российским реалиям, оборудованию, командам, судам и так далее. То есть, мы занимаемся тем, что на практике изучаем полностью этот процесс".
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