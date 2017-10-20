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20.10.2017 14:20

В Мурманском областном театре кукол юных зрителей научат решать логические задачки

22 октября в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21А) перед показом спектакля «Мама для мамонтенка» педагоги Центра развития интеллекта «Пифагорка» проведут для маленьких зрителей мастер-класс по ментальной арифметике.

Во время мастер-класса ребята познакомятся с некоторыми основами работы на счетах и прорешают примеры. В отличие от обычной арифметики упражнения на счетах задействуют оба полушария головного мозга. Это высокоэффективная программа развития умственных способностей при помощи арифметических вычислений на счетах (абак, соробан) подходит для детей от 4 до 12 лет, развивает самостоятельность, инициативность и умение критически оценивать себя.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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