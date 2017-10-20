Прокуратурой Первомайского округа поддержано государственное обвинение по делу об уклонении в уплате средств на содержание детей

Приговором мирового судьи судебного участка № 5 гр-н П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

В судебном заседании установлено, что П., будучи обязанным к уплате алиментов в размере ¼ всех видов заработка на содержание своей дочери, не исполнял свою обязанность на протяжении 2 месяцев, отчего образовалась задолженность в размере 24 374 руб. 75 коп. При этом общая сумма задолженности по алиментам перед дочерью у П. составляет более 350 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью.

При изучении личности подсудимого установлено, что он имеет судимость за совершение аналогичного преступления.

Суд, учтя все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, личность подсудимого, с учетом позиции прокурора назначил П. наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области