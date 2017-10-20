Взрывотехники мурманского ОМОНа обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный в п.Междуречье Мурманской области.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от работников строительной фирмы, о том, что при очистке лесополосы в поселке Междуречье от крупногабаритного мусора ими был найден подозрительный предмет, похожий на артиллерийский снаряд.

На место опасной находки прибыли взрывотехники ОМОНа Росгвардии. Специалисты обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними 75мм бронебойно-трассирующий снаряд времен Великой Отечественной войны с зарядом взрывчатого вещества, который представляет реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, снаряд передан саперам Министерства обороны для уничтожения.