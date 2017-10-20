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20.10.2017 11:03

В Мурманске открывается турнир по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области

21 и 22 октября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится XVII открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области. В программе турнира – традиционные «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Брейн-ринг». 

Ведущим и главным судьёй будет выступать Борис Левин, игрок телеклуба «Что? Где? Когда?», сертифицированный редактор, сертифицированный арбитр, обладатель призов «Малая Хрустальная сова» (1997), «Хрустальная сова» (2012) и «Бриллиантовая сова» (2014).

Призы будут разыграны в трёх возрастных зачетах – школьном, студенческом и общем. Отдельной наградой организаторы отметят команду, победившую в неофициальном «корпоративном» зачёте.

Организаторами турнира выступают Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и областной клуб интеллектуальных игр «Полярная сова».

В XVII турнире примут участие команды знатоков из Апатитов, Кандалакши, Кировска, Мурманска, Полярных Зорь, ЗАТО Североморск и Александровск, Кольского района, а также из Москвы.

Расписание игр (основные мероприятия):

Суббота, 21 октября (отборочные бои «Брейн-ринг», «Своя игра»)
Брейн-ринг (Голубая гостиная, Малая гостиная)
Команды общего зачёта: 12.15-16.00
Школьники, студенты: 16.00-18.55
Своя игра (для всех желающих) (Голубая гостиная, 3 этаж): 19.00-22.00

Воскресенье, 22 октября («Что? Где? Когда?», финальные бои «Брейн-ринг», «Своя игра»)
Регистрация команд (Голубая гостиная, III этаж): 10.00-10.55
Открытие второго игрового дня (Голубая гостиная, III этаж): 11.00-11.20
Финалы «Брейн-ринг» (общий зачёт): 14.45-15.25
Финал «Своя игра»: 16.30-17.05
Церемония награждения: 17.05-17.30
Супер-игра (все игроки турнира против команды, победившей в турнире, с волчком, на 12 вопросах): 17.40-18.40
Закрытие турнира: 18.40-18.50

Узнать более подробную информацию о турнире и задать вопросы организаторам можно по телефонам 8(911)300-11-75 и 8(902)281-10-85.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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