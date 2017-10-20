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20.10.2017 11:35

Как вести себя на улице по дороге в школу, что делать, если к тебе подошел незнакомец? Сотрудники молодой структуры приняли участие в открытом уроке для первоклассников 36-й школы

Анастасия Русинова.

Росгвардия - детям. Сотрудники молодой структуры приняли участие в открытом уроке для первоклассников 36-й школы. Они рассказали ребятам о правилах безопасности - как вести себя на улице по дороге в школу, что делать, если к тебе подошел незнакомец. Все это в игровой, понятной для ребят форме.
Заместитель начальника отдела управления Вневедомственной охраны Наталья Лебедева: "Дети должны знать, как вести себя в быту на улице, они маленькие, но закончив детский сад многие ходят в школу самостоятельно. Должны понимать, что улица опасна, что могут поджидать различные опасности на улице. Они должны быть к этому готовы".
Открытые уроки проходят традиционно в преддверии дня образования вневедомственной охраны. Он отмечается 29 октября. Сотрудники Росгвардии рассказали школьникам об особенностях своей работы, показали снаряжение. Случаи, когда несовершеннолетние дети попадают в опасные ситуации, к сожалению, не редкость. Дети должны знать, кто может помочь, уверены в Росгвардии. 
Инспектор по особым поручения управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко: "Недавно был случай, когда сотрудник управления Росгвардии ночью увидел девочку несовершеннолетнюю, он расспросил ее и выяснил, что она потерялась. Ему пришлось доставить ее домой. Мы и проводим такие занятия, чтобы не потеряться, не растеряться, к кому можно обратиться, попросить помощи, чтобы тебя безопасно доставили домой или связались с родителями".
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