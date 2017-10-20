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20.10.2017 11:00

В Оленегорске местный житель угнал автомобиль у нового супруга бывшей жены

Елена Ястребова.


Угнать за 60 секунд. Житель Оленегорска похитил автомобиль у нового супруга бывшей жены. Через некоторое время водителя остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Как выяснилось, мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. Кроме того, полицейские установили, что северянину автомобиль не принадлежит, да и водительского удостоверения при себе не имел, так как уже был лишен права управления транспортом на три года. По рассказам злоумышленника, он решил зайти в гости к бывшей супруге. Когда гостеприимные хозяева отвлеклись, забрал висевшие в коридоре ключи от автомобиля и спешно покинул квартиру. Возбуждено уголовное дело. Теперь угонщику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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