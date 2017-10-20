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20.10.2017 13:20

Мурманские школьники примут участие в литературно-игровом часе «Праздник первой оценки»

22 октября в 11.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно-игровой час «Праздник первой оценки».

Второклассники средней общеобразовательной школы №11 г. Мурманска отправятся в волшебную страну, где встретятся со сказочными героями, которые не любят учиться и не хотят ходить в школу. Ребятам предстоит перевоспитать ленивых персонажей, проявив свои знания и смекалку. Школьников ждут веселые конкурсы, эстафеты, игры и загадки.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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