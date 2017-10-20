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20.10.2017 11:50

К длительному сроку лишения свободы осужден житель областного центра за незаконный сбыт наркотических средств

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина С., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Судом установлено, что С. в феврале 2017 года, находясь на территории Ленинского административного округа г. Мурманска, незаконно сбыл своему брату наркотическое средство 3-метилфентанил в крупном размере.
С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, несмотря на привлечение к уголовной ответственности впервые, суд пришел к выводу о невозможности исправления С. без изоляции от общества.
Вместе с тем, учитывая, полное признание подсудимым вины в совершенном преступлении, способствование органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступления, неудовлетворительное состояние здоровья, суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил мужчине наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией вышеуказанной статьи УК РФ, в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.

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