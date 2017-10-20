10-й сталинский удар, изменивший ход войны в Заполярье. Митинг в честь 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск

Владимир Костров.

В Заполярном прошел митинг, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В первых рядах - участники всероссийской акции "Бессмертный полк" и поисковики. В почётном карауле - бойцы 61-й отдельной Киркенесской краснознаменной бригады морской пехоты. В каждом выступлении звучит призыв хранить память о войне и всех, кто отдал свои жизни, защищая Кольскую землю. День проведение митинга выбран не случайно - к 20-м числам октября 44-года, продвигаясь в направлении Никеля, ударные силы 14-й армии вышли к укрепрайону, где сейчас находится город. Завязались ожесточенные бои, которые закончились отступлением войск вермахта.

Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Павлович Смирнов: "Они не ушли! А их вышибли за 20 дней - с 7 по 27 октября, в том числе из северной Норвегии. И по сути дела почти на полгода раньше здесь была совершена Победа".