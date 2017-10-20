Мурманский межрайонный природоохранный прокурор проведет личный приём граждан в г.Апатиты

Мурманский межрайонный природоохранный прокурор Мария Ромуальдовна Краевская 24 октября 2017 года проведет личный приём граждан в г.Апатиты в здании администрации города.

Приём граждан состоится с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу: г.Апатиты, пл.Ленина, д.1.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, будут рассмотрены в установленном порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».



Прокуратура Мурманской области