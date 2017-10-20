Завтра в Мурманске откроется лекционная площадка "Край, в котором я живу"

Елена Ястребова.

Как предотвратить болезни растений в лесу, в городе и на даче? И какие методы борьбы существуют? Мурманская областная научная библиотека приглашает северян на открытие лекционной площадки "Край, в котором я живу". Горожане узнают много полезной и интересной информации. Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией наземных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН расскажет о методах помощи зеленым насаждениям, о том, что сернистый газ препятствует развитию гриба, провоцирующего развитие ржавчины листьев березы.

Начало завтра в 15.00.