В ревдинской колонии прошла встреча осуждённых с представителем благотворительной организации

Сотрудники группы социальной защиты ревдинской исправительной колонии строгого режима №23 организовали для осужденных встречу с представителем Мурманской региональной благотворительной общественной организации помощи незащищенным слоям населения «Наш Дом».

Узнать полезную для себя информацию на встречу с общественным деятелем пришли осужденные, которые в ближайшие месяцы освобождаются из колонии.

На мероприятии гость учреждения подробно рассказал присутствующим о целях и задачах представляемой им организации. Общественники прилагают немало усилий для того, чтобы освободившийся из мест лишения свободы человек не оказался в социальном вакууме: помогают найти жильё, работу, оформить необходимые документы, и т.д.

После ответов на возникшие у осужденных вопросы, представитель благотворительной организации радушно пригласил всех, кто нуждается в помощи и поддержке, после освобождения без стеснения обращаться в «Наш Дом».

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области