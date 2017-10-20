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20.10.2017 10:00

Мурманчанин украл ювелирные изделия жены приятеля

Елена Ястребова.

В отдел полиции обратился местный житель областного центра. Оперативникам он рассказал, что из его квартиры пропали ювелирные украшения жены. Выяснилось, что гостеприимный северянин пригласил в гости своего приятеля. Посидели, выпили. Хозяин квартиры уснул. Этим и решил воспользоваться злоумышленник. Недолго думая он прихватил драгоценности, лежавшие на видном месте, и потихоньку ушел. Пропажу заметили только на следующий день. Злоумышленника задержали. Как оказалось, злоумышленник уже имеет уголовное прошлое, в том числе и за аналогичные дела. Теперь воришке может грозить срок до 5 лет лишения свободы.
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