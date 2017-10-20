В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 октября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С 09.00 19.10.2017 до 16.00 20.10.2017, ул. Бабикова, 10

09.00 — 15.00, пр-т. Кирова, 31А

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 — 17.00, ул. Бабикова, 5, 6, 7, 10

ул. Воровского, 19

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

09.30 — 16.00, ул. Полухина, 12А, 12Б

ул. Свердлова, 26 к2, 28

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

09.30 — 14.00, ул. Достоевского, 29

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска