В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 октября.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
С 09.00 19.10.2017 до 16.00 20.10.2017, ул. Бабикова, 10
09.00 — 15.00, пр-т. Кирова, 31А
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
09.00 — 17.00, ул. Бабикова, 5, 6, 7, 10
ул. Воровского, 19
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
09.30 — 16.00, ул. Полухина, 12А, 12Б
ул. Свердлова, 26 к2, 28
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
09.30 — 14.00, ул. Достоевского, 29
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска