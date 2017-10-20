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20.10.2017 09:10

Прокуратура Кандалакши проверила продовольственные магазины на соблюдение норм ветеринарии и карантина растений

Анастасия Русинова.

Выявлено немало нарушений. Например, в одной из торговых точек мясо и рыба отпускались без маркировки и сопроводительных документов. Дату их поступления в реализацию, срок годности и даже производителя - установить невозможно. За серьезные нарушения законодательства - предусмотрен не только серьезный штраф, но и приостановление деятельности торговых точек до девяноста суток.
Заместитель прокурора г.п. Кандалакша Анна Соснина: "По данному факту прокуратурой города не только вносятся представления об исправлении данных нарушений, но и так же ответственные должностные лица, юридические лица привлекаются к административной ответственности. Кроме того, в ходе данных проверок так же выявлено, что при реализации овощей и фруктов, к сожалению, многие продавцы не соблюдают требования об уведомлении управления Россельхознадзора о ввозе данной продукции на территорию Мурманской области".
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