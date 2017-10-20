В Мурманске состоялось заседание комитета по социальной политике и охране здоровья

Андрей Зайцев.

Заседание комитета по социальной политике и охране здоровья не смогло вместить всех желающих на традиционной малой площадке областной Думы. Пришлось общаться в главном зале регионального парламента. В повестке дня крайне серьёзные вопросы, которые в конечном итоге должны быть рассмотрены и представлены на ближайшем заседании областной Думы. Внесение в законодательную базу изменений по единой жилищно-коммунальной выплаты. Программа по социальной политике региона. В финансовом плане она увеличена на 600 миллионов. Ни одна позиция, действующая сегодня, не утрачена. Развитие областного здравоохранения до 19-го года. Изменения есть. Предусмотрены средства на приобретение оборудование. Но главное - реформа и модернизация. Насколько принятые меры себя оправдали.

Председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия) Надежда Максимова: "Увидеть в перспективе что будет, как будет, чтобы учреждения знали, чтобы работники знали, чтобы пациенты знали. Этого не было. Нами было принято решение, депутатами, - представить программу в октябре на наш комитет в областную Думу".