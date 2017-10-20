Сотрудники Росгвардии приняли участие в открытом уроке, который прошел в мурманской школе №36

Анастасия Русинова.

Росгвардия - детям. Сотрудники молодой структуры МВД приняли участие в открытом уроке для первоклассников 36-й школы. Они рассказали ребятам об основных правилах безопасности - как вести себя на улице по дороге в школу, или если ты остался дома один, что делать, если к тебе подошел незнакомец. Все это в игровой - понятной для ребят форме. За основу урока взяли сказку "Волк и семеро козлят". Открытые уроки проходят традиционно в преддверии дня образования вневедомственной охраны. Он отмечается 29 октября. Сотрудники Росгвардии рассказали школьникам об особенностях своей работы, показали и дали примерить снаряжение.

Инспектор по особым поручения управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко: "Недавно был случай, когда сотрудник управления Росгвардии ночью увидел несовершеннолетнюю девочку, он расспросил ее и выяснил, что она потерялась. Ему пришлось доставить ее домой. Мы и проводим такие занятия, чтобы не потеряться, не растеряться, к кому можно обратиться, попросить помощи, чтобы тебя безопасно доставили домой или связались с родителями".