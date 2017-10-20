"Зонтичный бренд как инструмент продвижения туристских преимуществ". В Заполярье состоялся "круглый стол" для участников туристско-рекреационного кластера

Любовь Дубова.



Чем привлечь туристов в Заполярье? Об этом разговор за "круглым столом". Встреча для бизнес сообщества Кандалакшского и Терского районов - представителей кластера "Беломорье" - проводится впервые. Индивидуальные консультации по проектам, мастер-классы и теорию дают региональные эксперты центра кластерного развития. Мероприятие посвящено созданию туристического бренда на юге области.

Руководитель центра кластерного развития Мурманской области Владимир Попов: "Цель его понять - насколько необходимо и, если необходимо, то какие шаги будем делать, чтобы развивать данную территорию и способствовать увеличению притока туристов".