Мастера своего дела. Отборочный этап национального чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями "Амбилипкс" стартовал в Мурманске

Яков Осетров.

Они профессионалы своего дела и стремятся стать лучшими, несмотря ни на что! В Мурманске стартовал региональный отборочный этап национального чемпионата профмастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс-2017". Что представили на суд жюри?

Чемпионаты "Абилимпикс" проводят во многих странах мира, где общество неравнодушно к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Инвалидам непросто учиться и трудно искать работу, но если есть стимул - преграды преодолимы. Для этого и создан конкурс.

Председатель общественной организации "Мурманский социально-благотворительный клуб "Надежда" Валентина Кислякова: "Они показывают свое мастерство, они учатся, и в дальнейшем это уже забота нас, взрослых, чтобы обеспечить их трудовыми местами".

Свои умения школьники и студенты демонстрируют по 14 направлениям. От флористики и резьбы по дереву до массажа и кулинарии. У конкурсантов одинаковый набор продуктов. За 3 часа они должны приготовить фаршированного судака со сливочным соусом и гарниром из жареных овощей.

Главный эксперт конкурса в компетенции "Поварское дело" Денис Бабиков: "Оценивать, конечно, тяжело - это все-таки дети, они практически родные становятся на площадке. Но надо оценивать объективно".

В чемпионате участвует 75 человек, хотя способных гораздо больше. В средних профессиональных учебных заведениях Мурманской области - 260 "особых" студентов.

Директор Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Вячеслав Малков: "Поблажек для них нет. Они должны освоить в полном объеме специальность, потому что мы надеемся и уверены, что они потом найдут себе путь и будут работать".

Чтобы учиться было легче, каждое третье учреждение профобразования уже создало доступную среду. Но многое ещё предстоит сделать.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "В этом году мы расширили количество программ, по которым могут обучаться люди с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас мы серьезно прорабатываем возможности дистанционного обучения. Эта работа позволяет создать условия, чтобы люди получали качественное образование, могли социализироваться в обществе".

Конкурс "Абилимпикс" - важный шаг на пути к полнокровной жизни. Победители войдут в национальную сборную и уже в декабре смогут участвовать во всероссийских соревнованиях в Москве.

Самые интересные события "Абилимпикса" состоятся завтра: мастер-классы, выставка творчества, ярмарка вакансий. Всё это в полдень, на базе Дворца "Лапландия". Там же в 15 часов - финал. Тогда мы и узнаем имена победителей.









